 Поставщики тепла самостоятельно определят основания для скидки на тепло, – Бабак (обновлено)

Об этом на заседании Совета развития общин и территорий сказала министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства

"Сегодня Правительство приняло изменения в действующие постановления, регулирующие правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии и предоставил право теплоснабжающим предприятиям работать по законам рынка", - об этом сказала Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время Совета развития общин и территорий .

По словам министра, правительство предоставило предприятиям ТКЭ возможность осуществить перерасчет платы для потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг в связи со снижением для них цены природного газа в течение отопительного периода 2019/2020 годов.

"Такого механизма не было, так как предприятия имеют фиксированные тарифы. Сейчас в рамках данного тарифа мы даем право на перерасчет. Мы понимаем, что сегодня для большинства предприятий цены на газ меньше, чем те, которые учтены в действующих тарифах. Например, в тарифе, который действует сегодня на услуги предприятий ТКЭ, цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн. В рамках тарифа, при выставлении счета потребителям, предприятие может произвести перерасчет на газовую составляющую тарифа", – пояснила Бабак.

Министр подчеркнула, что ответственность за перерасчет тарифов лежит на местных властях.

"Мэров городов интересует, кто должен инициировать этот процесс, ведь правила предоставления услуг по теплоснабжению касаются исключительно предприятий ТКЭ. Но сегодня большинство предприятий находятся в коммунальной собственности. Поэтому я считаю, что главы органов местного самоуправления могут сами проанализировать постановление, как только оно будет обнародовано, и посмотреть есть ли экономическое обоснование, для того, чтобы сделать такую ​​скидку для потребителей в своих городах", – добавила Бабак.

Министр отметила, что сейчас экономия, которую получают предприятия по существующим алгоритмам распределения денег, идет на погашение старых долгов за газ.

"Это хорошо, потому что мы уменьшаем старые долги за газ. Но это не честно и не справедливо по отношению к тем потребителям, которые вовремя рассчитываются за тепловую энергию. Статистика по Украине показывает, что потребители платят 100% и больше начисленных сумм за тепло", – сказала глава министерства.

Согласно принятому постановлению "Некоторые вопросы начисления (определение) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа", основанием для изменения размера начислений за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды является условие, когда цена природного газа, приобретенная исполнителем в соответствующем месте отопительного сезона, ниже цены природного газа, учтенной в структуре тарифов, установленных НКРЭКУ или органами местного самоуправления.

Первый перерасчет потребители получат в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 года. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

Как сообщалось, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, осуществления перерасчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь 2019 года в среднем на 300-400 грн.