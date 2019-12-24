 Новая фирма окружения Труханова получила 4 миллиарда на ремонт дорог на Полтавщине

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, на 2020-2022 годы заказали эксплуатационное содержание 7820 км местных автодорог, а именно ликвидацию выбоин, очистку снега, обработку противогололедными материалами и тому подобное.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и работ с рыночными.

Цена сделки всего на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,87 млрд грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было ООО "Автомагистраль-Юг" одесситов Олега Наливанного и Валерия Короткова, которое стало крупнейшим получателем дорожных подрядчиков в 2018 году.

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Учредителями созданной в октябре фирмы "РДС-Полтава" является одесское ООО "Ростдорстрой" и "Пясечинская дорожная строительная компания" (Piaseczyńska drogowa budowlana kompania Sp. Z o.o., Польша). Директором является Александр Ращупкин, который руководит ООО "Киевдорстрой".

Польская фирма сначала принадлежала Александру Полюляху, владельцу полтавского ООО "Строительная группа "Евромистобуд", а впоследствии ее переоформили на Ивана Темнохуда.

"Ростдорстрой" вместе с "Киевдорстроем" входит в группу авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его конечными бенефициарами через фирмы "Оттема" (Венгрия), "Мурфилд Индастриз Ел.Пи", "Логоформ Корп" и "Хиллмонт Инк" (Кипр) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова, а директором является Алексей Андрюшин.

С 2016 года НАБУ ведет уголовное производство относительно возможной растраты 800 млн грн на тендерах Трухановым, должностными лицами горсовета, "Ростдорстроя" и ряда других фирм.

Полтавская ОГА тогда еще во главе с Валерием Главком основала "Агентство местных дорог Полтавской области" в 2018 году. Директором госпредприятия стал Алексей Басан – бывший старший оперуполномоченный Управления СБУ в Полтавской области.

В ноябре 2019 председателем Полтавской ОГА был назначен Олег Синегубов.