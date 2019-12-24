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 Кабмин утвердил платформу для заключения электронных контрактов

Концепция интегрированной информационно-аналитической системы "Прозрачный Бюджет" расширена в части внедрения новой платформы "Е-Контракт".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины. передает БизнесЦензор.

"Платформа предоставляет интерфейсы для создания, согласования, подписания, обработки, передачи, обнародования электронных договоров и отчетов об их выполнении. Также "Е-Контракт" может использоваться как независимый сервис создания и подписания договоров без привязки к тендерной процедуры", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минфине, задача нового сервиса – создать условия и инструменты для реализации функции заключения электронных договоров и интеграции их с учетными и аналитическими системами государственных органов и других субъектов хозяйствования (в том числе с использованием мобильных устройств в рамках концепции "Государство в смартфоне").

"Внедрение новой платформы позволит и дальше автоматизировать процессы взаимодействия внутри государственных органов и с бизнесом и отчитываться по ним для оперативного и эффективного управления финансами и ликвидностью. Первое представление разработки планируется в июне 2020 года", – отмечается в сообщении.

В Минфине напомнили, что концепцию ИАС "Прозрачный Бюджет" правительство утвердило распоряжением Кабинета министров Украины 11 февраля 2016 года.

За период 2016-2019 годов уже реализованы Министерством финансов открытые модули системы "Прозрачный бюджет":

  • единый веб-портал использования публичных средств,
  • государственный веб-портал бюджета для граждан,
  • государственный веб-портал реестра проектов социального и экономического развития Украины,
  • инструмент анализа бюджетных показателей (BOOST) на портале Бюджет для граждан,
  • интерактивные аналитические инструменты ("дешборд") по сравнительному анализу деятельности высших учебных заведений, а также по бюджетным расходам на общее среднее образование.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167174
 
 
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