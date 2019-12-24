 Кабмин утвердил соглашения о безвизовом режиме с Колумбией и Эквадором

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабмина 24 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", - написал Гончарук.

Утверждение Кабмином подписанных в сентябре соглашений является внутригосударственной процедурой, необходимой для вступления их в силу.

Ранее вступил в силу безвизовый режим с Таиландом. Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу.

Также Украина на год продлила безвиз с Северной Македонией.