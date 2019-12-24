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Все про:жилье (147) Зеленский (526) ипотека (48) переселенцы (86) операция Объединенных сил (3)

 Зеленский пообещал кредиты на жилье для ветеранов и переселенцев под 3% годовых

В 2020 году будут реализованы государственные программы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, в частности, возможность получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на заседании Совета развития громад и территорий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", – сказал президент.

Зеленский отметил, что для реализации данной инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

В свою очередь министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на совещании уточнила, что в жилье нуждаются почти 80 тыс. ветеранов АТО/ООС и 400 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Почти 80 тыс. ветеранов, это с учетом действующих участников боевых действий, нуждаются в обеспечении жильем", – сказала министр.

Со ссылкой на данные Министерства социальной политики, Коляда сообщила, что в Украине насчитывается около 1,4 млн внутренне перемещенных лиц.

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"Мы понимаем, что эта цифра может быть не совсем корректной, поскольку часть из них, снова-таки, в связи с отсутствием жилья вернулась на временно оккупированную территорию. По некоторым данным, это более 20%. И только у 12% есть собственное жилье", – отметила глава министерства.

Министр подчеркнула: если говорить об общей показателе, то около 400 тыс. семей из числа внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье. При этом еще не обеспечена жильем, в частности, 241 семья погибших на Донбассе украинских военнослужащих, их больше всего в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях. При этом есть более 2,5 тыс. чел. со статусом участника боевых действий, так и внутренне перемещенных лиц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167160
 
 
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"А з під добрих царів ллється в роти мармелад"(c)
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а схерали? Кто будет платить за этот праздник жизни? Или Украина такая богатая страна что может кидаться деньгами направо и налево?
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Оооооо. Обещание с конкретными цифрами и датами??? При бюджете на 2020 уже минус 10 млрд? Не заболел ли бубочка?
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...и кто эти камикадзе-банки , которые выдадут кредит под 3% безработным..
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да и шото дохера наобещали под Новый год - стопудов с января грабить начнут...
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Свєжо пітаніє, да сєрітся с трудом!
Може кредити і будуть, але буде і відкат чиновнику, який дозволяє їх отримати!
Це корупційна годівниця. Зє! Ви зробили це разом, радійте і пишайтеся!

Або всім, або нікому, інакше це корупція.
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