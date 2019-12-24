 Зеленский пообещал кредиты на жилье для ветеранов и переселенцев под 3% годовых

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на заседании Совета развития громад и территорий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", – сказал президент.

Зеленский отметил, что для реализации данной инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

В свою очередь министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на совещании уточнила, что в жилье нуждаются почти 80 тыс. ветеранов АТО/ООС и 400 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Почти 80 тыс. ветеранов, это с учетом действующих участников боевых действий, нуждаются в обеспечении жильем", – сказала министр.

Со ссылкой на данные Министерства социальной политики, Коляда сообщила, что в Украине насчитывается около 1,4 млн внутренне перемещенных лиц.

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"Мы понимаем, что эта цифра может быть не совсем корректной, поскольку часть из них, снова-таки, в связи с отсутствием жилья вернулась на временно оккупированную территорию. По некоторым данным, это более 20%. И только у 12% есть собственное жилье", – отметила глава министерства.

Министр подчеркнула: если говорить об общей показателе, то около 400 тыс. семей из числа внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье. При этом еще не обеспечена жильем, в частности, 241 семья погибших на Донбассе украинских военнослужащих, их больше всего в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях. При этом есть более 2,5 тыс. чел. со статусом участника боевых действий, так и внутренне перемещенных лиц.