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Все про:Мининфраструктуры (756) лоукост (213)

 Мининфраструктуры планирует увеличить долю лоукостов в Украине до 63%

Министерство инфраструктуры намерено в увеличить долю лоукостов на украинском рынке до 45% в 2020 году и до 63% в перспективе.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким самым обычным явлением в жизни как поездка на автобусе или железной дороге", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи 15-миллионного пассажира в аэропорту "Борисполь".

По словам Криклия, за 5 лет число граждан Украины, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки аэропортов страны - достигнуть отметки в 32 млн человек.

В министерстве вновь напомнили о намерении провести оптимизацию налогооблажения для украинских авиаперевозчиков, что должно в результате снизить стоимость перелетов между городами Украины.

Согласно данным Госавиаслужбы Украины, аэропорты Украины за 11 месяцев 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года. Авиакомпании страны за отчетный период перевезли 12 млн 867,3 тыс. пассажиров (+10,2%).

Сейчас крупнейшими иностранными лоукостами на украинском рынке являются Wizz Air и Ryanair. Первый представлен в аэропортах "Киев", "Львов", "Одесса", "Харьков" и в 2020 году планирует зайти в "Запорожье". Ryanair летает из "Борисполя", "Львова", "Одессы", "Херсона" и "Харькова".

Среди украинских авиакомпания себя в качестве лоукоста позиционирует SkyUp. Авиакомпания перевезла 1,5 млн пассажиров за 11 месяцев 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167157
 
 
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Цікаво, цікаво, а ще не так давно ніхто не бажав з великих кабінетів їх тут бачити.
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