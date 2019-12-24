 Мининфраструктуры планирует увеличить долю лоукостов в Украине до 63%

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким самым обычным явлением в жизни как поездка на автобусе или железной дороге", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи 15-миллионного пассажира в аэропорту "Борисполь".

По словам Криклия, за 5 лет число граждан Украины, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки аэропортов страны - достигнуть отметки в 32 млн человек.

В министерстве вновь напомнили о намерении провести оптимизацию налогооблажения для украинских авиаперевозчиков, что должно в результате снизить стоимость перелетов между городами Украины.

Согласно данным Госавиаслужбы Украины, аэропорты Украины за 11 месяцев 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года. Авиакомпании страны за отчетный период перевезли 12 млн 867,3 тыс. пассажиров (+10,2%).

Сейчас крупнейшими иностранными лоукостами на украинском рынке являются Wizz Air и Ryanair. Первый представлен в аэропортах "Киев", "Львов", "Одесса", "Харьков" и в 2020 году планирует зайти в "Запорожье". Ryanair летает из "Борисполя", "Львова", "Одессы", "Херсона" и "Харькова".

Среди украинских авиакомпания себя в качестве лоукоста позиционирует SkyUp. Авиакомпания перевезла 1,5 млн пассажиров за 11 месяцев 2019 года.