 В Харьковской области 160 тысяч семей используют онлайн-сервисы для оплаты за газ

Как сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз", с начала года более 20 тыс. клиентов компании присоединились к использованию этого онлайн-сервиса, передает БизнесЦензор.

"Благодаря "Личному кабинету" 160 тыс. потребителей АО "Харьковгаз" имеют возможность решать вопросы дистанционно. Это – передача показаний счетчиков газа, проверка лицевого счета, получение онлайн-консультаций, ответов на вопросы, заказ услуги обратной связи и другие услуги", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что расширение сети клиентских сервисов, таких как чат-бот 7104ua в Viber, мобильных приложений 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для пользователей Apple, позволяют экономить время клиентам. С помощью этих приложений через смартфон можно быстро и удобно решать газовые вопросы.

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"Зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов АО "Харьковгаз". Чтобы овладеть дистанционными сервисами компании или выбрать удобный для себя сервис, потребители природного газа могут обратиться за помощью к специалистам центров обслуживания клиентов", – отмечается в сообщении.

По данным компании, ежегодно к онлайн-сервисам АО "Харьковгаз" присоединяются десятки тысяч клиентов.

"Все больше жителей Харьковской области осознают преимущества дистанционного общения с газовыми компаниями. Ведь это удобные и быстрые способы решения своих вопросов", – подчеркивают в "Хрьковгазе".