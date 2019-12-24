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 Власть, Регуляторная политика, Корпоративные отношения
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 Кабмин упростил рассмотрение жалоб на действия регистраторов

Кабинет министров упростил регистрацию жалоб в сфере государственной регистрации и сократил сроки принятия решения по отдельным категориям дел до 24 часа.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам правительственного заседания 24 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства

"24 часа – такая будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав", – сообщил Гончарук.

Проект соответствующего постановления, доступный на сайте правительства, устанавливает требование рассмотрения таких жалоб не позже следующего рабочего дня после его регистрации, а также позволяет жалобщику повторно обратиться в Минюст или его территориальный орган с жалобой.

Если нарушения очевидны, Минюст обязан рассмотреть жалобу безотлагательно и без коллегиального рассмотрения, указывается в документе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167149
 
 
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А регистрацию жалоб на сложности регистрации жалоб?
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