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 Нацбанк сохраняет рекордные уровни покупки валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) 23 декабря купил на межбанковском валютном рынке $215 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил финансовый аналитик инвесткомпании ICU Михаил Демкив, чистая покупка валюты НБУ в декабре может продемонстрировать один из крупнейших результатов в истории.

"Чистый выкуп Нацбанком валюты в $1,6 млрд за декабрь делает его одним из лучших месяцев в истории. Более искупали только в ноябре 2005 года (поступления от реприватизации "Криворожстали") и в июле 2008 года – после просадки курса с 5,05 на 4,85. На остальные месяцы пришелся экономический рост, высокие цены на товары украинского экспорта и общий оптимизм по Украине", – написал Демкив на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, НБУ в период с 16 по 21 декабря купил на межбанковском валютном рынке рекордные $564,6 млн, что на 33,1% больше, чем неделей ранее. В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $6,91 млрд, продал – $479,23 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167144
 
 
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