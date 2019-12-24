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Все про:ГТС (215) тарифы (826) НКРЭКУ (759) Оператор ГТС (20)

 НКРЭКУ обнародовала проект тарифов Оператора ГТС на 2020-2024 годы для точек входа/выхода

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала проект тарифов ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) на услуги по транспортировке газа для точек входа/выхода на 2020-2024 гг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В комиссии отмечают, что при расчете тарифов было учтено письмо ОГТСУ от 23 декабря, который подал регулятору уточняющие документы на основании подписанного в Минске 20 декабря трехстороннего протокола Украина-Россия-Еврокомиссия.

В частности, тариф на транспортировку для точек входа планируется увеличить на 11% – с действующих 91,87 грн до 101,93 грн за 1 тыс. кубометров (здесь и далее – без НДС), тогда как для точек выхода – снизить на 21%, с 157,19 грн до 124,16 грн за 1 тыс. кубометров.

При этом в проекте постановления при сценарии нулевого транзита тариф на транспортировку для точек входа планировалось увеличить в 4,3 раза – до 393,55 грн за 1 тыс. кубометров, для точек выхода – в 1,8 раза, до 288,5 грн за 1 тыс. кубометров.

Комиссия также рассчитала тарифы ОГТСУ на транспортировку газа на межгосударственных сечениях для точек входа/выхода на 2020-2024 годы ($ за 1 тыс. кубометров на сутки, без НДС):

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167143
 
 
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