 Кабмин передал новому оператору ГТС проект модернизации газопровода в ЕС

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство одобрило постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Постановление разработано во исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга", – сообщил премьер.

Гончарук уточнил, что речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины".

Как сообщалось, в рамках кредитного соглашения между "Укртрансгазом", ЕБРР и ЕИБ кредитное финансирование реконструкции украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород предусмотрено на уровне 300 млн евро. Еще 166 млн евро должны были составить собственные средства АО "Укртрансгаз".