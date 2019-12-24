[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.03 25.42
 Финансы, Транспорт
  177  0
Все про:газопровод (663) ЕБРР (451) Кабмин (3751) Укртрансгаз (650) Оператор ГТС (20)

 Кабмин передал новому оператору ГТС проект модернизации газопровода в ЕС

Кабинет министров принял постановление о передаче кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту модернизации украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство одобрило постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Постановление разработано во исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга", – сообщил премьер.

Гончарук уточнил, что речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины".

Как сообщалось, в рамках кредитного соглашения между "Укртрансгазом", ЕБРР и ЕИБ кредитное финансирование реконструкции украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород предусмотрено на уровне 300 млн евро. Еще 166 млн евро должны были составить собственные средства АО "Укртрансгаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167140
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Газпром Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Крым Нафтогаз Россия
 
 
 
 
 
 вверх