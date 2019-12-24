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 "Укрэксимбанк" завершил реструктуризацию долгов кондитерской компании Колесникова

Государственный "Укрэксимбанк" завершил процедуру финансовой реструктуризации долгов АО "Производственное объединение "Конти".

Об этом свидетельствуют данные Секретариата финансовой реструктуризации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Конти" – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. Конечный бенефициар – бывший вице-премьер времен Януковича Борис Колесников.

Как отмечает издание, на 6 декабря было назначено внеочередное собрание акционеров ЧАО "Производственное объединение "Конти", на котором должен был рассматриваться вопрос о реструктуризации долгов этой компании перед "Укрэксимбанком" в рамках процедуры, предусмотренной законом "О финансовой реструктуризации".

Речь шла о внесении изменений в кредитные соглашения с банком, "предельная совокупная стоимость которых не должна превышать сумму 2,7 млрд грн, связанных с: изменением процентной ставки, пролонгацией".

Проектом решения акционеров кондитерской компании предусматривалось предоставление согласия по заключению сделок, "связанных с предоставлением обществом банку обеспечения в виде залога недвижимого и движимого имущества, имущественных прав" стоимостью до 1,4 млрд грн.

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Напомним, в конца 2016 года внеочередное собрание акционеров ЧАО "Производственное объединение "Конти" приняло решение о предварительном предоставлении согласия на совершение гендиректором сделок по внесению изменений в кредитные договора с "Укрэксимбанком" совокупной стоимостью до 6,6 млрд грн.

Тогда же собрание акционеров единогласно дали согласие на осуществление сделок по предоставлению указанной компанией для "Укрэксимбанка" обеспечения в виде залога недвижимого и движимого имущества, имущественных прав общей стоимостью до 1,4 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167139
 
 
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