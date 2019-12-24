 Суд отказался запретить продажу акций "Проминвестбанка" по требованию ВЭБ.РФ

Этим решением арбитража по ходатайству ВЭБ .РФ в рамках обеспечения иска российской госкорпорации государство Украина в лице Государственной исполнительной службы Минюста было обязано остановить принудительную реализацию акций "Проминвестбанка", владельцем которых является ВЕБ.РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Киевский апелляционный суд прекратил производство по указанному делу до рассмотрения Стокгольмским арбитражем ходатайство государства Украина об отмене упомянутого арбитражного решения от 28 августа.

Как сообщалось, в мае 2019 года госисполнитель наложил арест на акции "Проминвестбанка", принадлежащих ВЕБ.РФ, в рамках процедуры исполнения решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года о взыскании с России в лице Минюста РФ в пользу ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, $139 млн (плюс $20 млн процентов) в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его оккупации Россией.

В июне ВЕБ.РФ обратился в Стокгольмский арбитраж с иском к государству Украина, в котором обвинил украинскую власть в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

В июле на бирже ПФТС в пределах исполнительного производства было выставлено на принудительную продажу 99,8% акций Проминвестбанка за 532 млн грн (соответствующий аукцион планировался в конце августа, но так и не состоялся).

Впоследствии ВЕБ.РФ заявил, что 28 августа Стокгольмский арбитраж удовлетворил его ходатайство о введении запрета для украинской власти на принудительную продажу акций "Проминвестбанка".

В сентябре российская госкорпорация обратилась в Киевский апелляционный суд с заявлением о предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа.

20 сентября Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление ВЕБ.РФ об обеспечении иска в этом деле, в которой российская госкорпорация просила украинский суд запретить госисполнителю принудительно продавать акции "Проминвестбанка", владельцем которых является ВЕБ.РФ.

21 октября государство Украина подала заявление в Стокгольмский арбитраж об отмене решения арбитра от 28 августа.

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29 октября госисполнитель присоединил исполнительные производства, в рамках которых государственный "Ощадбанк" пытается взыскать с России $1,3 млрд за захваченные в Крыму активы по решению Международного коммерческого арбитража, к сводному исполнительному производству в рамках которого компании Игоря Коломойского и его партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги пытаются взыскать с РФ $159 млн.

ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (одна из связанных с Коломойским компаний, которая пытается взыскать компенсацию с РФ) обжаловало его в Киевском апелляционном суде, но безуспешно.

6 ноября Верховный Суд по требованию связанного с Коломойским ООО "Телерадиокомпания "Жиса" отменил запрет на продажу 99,77% акций "Проминвестбанка", который был введен постановлением Печерского райсуда. Киева от 24 июля по требованию ВЭБ.РФ в рамках обеспечения его иска о снятии ареста с 99,77% акций "Проминвестбанка".

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка". Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,3 млрд, а также процентов, с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

В банке подчеркивают, что "Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.