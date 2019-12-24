 "Укроборонпром" поставил бронетранспортеры для Минобороны в рамках скандального контракта

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение девяносто второй отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - сообщает "Укроборонпром".

Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

"Спасение этого контракта стал приоритетом новых команд" Укроборонпрома "и Минобороны, но эта проблема не решилась бы без поручения главы государства, решение правительства, а также усилий Минэкономики и Министерства финансов. Для разблокирования контракта хватило сто дней, хотя нас уверяли в том, что его уже не спасти, и эти БТРы никогда не будут поставлены военным", - сказал гендиректор "Укрборонпрома" Айварас Абромавичюс.

Это один из крупнейших контрактов предприятий Концерна в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.

"Вследствие недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей контракт был сорван - за 3 года после его подписания Вооруженные силы не получили ни одной единицы техники, а Харьковское конструкторское бюро было доведено до грани банкротства", - сообщает "Укроборонпром".

Срыв контракта стал резонансным событием, вызвал ряд журналистских расследований и уголовных производств. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е Государственное бюро расследований ведет уголовное производство.

По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен и сейчас идет конкурс на нового руководителя. Руководство ГК "Укроборонпром" направило в Генеральную прокуратуру Украины результаты служебного расследования относительно срыва поставки военной техники.