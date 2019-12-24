 Антимонопольный комитет оштрафовал фармкомпанию группы GSK и ее дистрибьюторов (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

АМКУ оштрафовал на 263,07 тыс. грн ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" и на ту же сумму – находящегося в настоящее время в стадии прекращения дистрибьютора ООО "ФРА-М" за антиконкурентные согласованные действия по установлению цен на лекарственные средства группы GSK, реализуемые через процедуры государственных закупок.

Кроме того, АМКУ оштрафовал "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" на общую сумму 4,55 млн грн, а также ряд фармдистрибьюторов (ООО "БаДМ" – на 2,83 млн грн, ООО "Вента. ЛТД" – на 14,06 тыс. грн, ООО "Оптима-Фарм" - на 315,93 тыс. грн, ЗАО "Альба Украина" – на 340 тыс. грн) за антиконкурентные согласованные действия при госзакупках лекарственных средств группы GSK.

Как сообщалось, в декабре Антимонопольный комитет усмотрел антиконкурентные согласованные действия в договорах, которые были заключены в 2010-2013 годах фармкомпанией ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" с фармацевтическим дистрибьютором ООО "Фра-М" (Днепр), в настоящее время находящимся в состоянии прекращения.

В июле 2016 года Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение прекратить процедуру распоряжения имуществом ООО "Фра-М" и признать компанию банкротом.

В стадии прекращения также находится фармдистрибьютор ЗАО "Альба Украина".

Ранее АМКУ несколько раз признавал антиконкурентными действия фармдистрибьюторов "БаДМ" и "Альба Украина", "Вента. Лтд. "и "СП "Оптима-Фарм Лтд." по заключению дистрибьюторских договоров с рядом фармкомпаний, действовавших в течение 2011-2013 годах.

Фармдистрибьютор "БаДМ" и "Оптима-Фарм" оспаривали такие решения АМКУ в суде.