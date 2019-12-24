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 Кабмин приравняет электронные сигареты к обычным, – премьер

Правительство инициировало изменения в законодательство, которое упорядочивает обращение электронных сигарет в Украине и приравняет электронные сигареты к другим табачным средствам.

Об этом в телеграмм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Приравняем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам", - сообщил премьер.

По его словам, оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины.

"Расширим на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167112
 
 
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