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Все про:документ (64) электронные документы (123) Дмитрий Дубилет (36)

 Кабмин запустил сервис проверки электронных квитанций для оплаты госуслуг

Кабинет министров Украины запустил сервис проверки электронных квитанций, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина", - сообщил Дубилет.

По данным Дубилета, с помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.

"Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение", - сообщил Дубилет.

После запуска сервиса, пишет Дубилет, можно будет предоставлять цифровой код квитанции об оплате. Его можно проверить на сайте сервиса, уточнил Дубилет.

"Пока что к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время", – отметил министр.

Правительство в течение месяца изменит должностные инструкции в точке предоставления госуслуг, добавил Дубилет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167110
 
 
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