 "Проминвестбанк" оставил в Украине одно отделение

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, с 3 января 2020 года обслуживание всех юридических лиц-клиентов "Проминвестбанка" будет проводиться в Левобережном отделении на бульваре Перова, 28.

Согласно данным Национального банка Украины, в начале 2019 года региональная сеть "Проминвестбанка" насчитывала 56 отделений.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года ПИБ объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей, а в начале декабря - о прекращении сотрудничества Mastercard и остановки обслуживания карточных счетов юрлиц-клиентов.

Акции украинских "дочек" российских банков, включая ПИБ, были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже (стартовая цена пакета - 532,099 млн грн), однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку.

Верховный суд 6 ноября 2019 года оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, отклонив кассационные жалобы госкорпорации "ВЭБ. РФ" и Проминвестбанка относительно отмены запрета ГИС на продажу 99,77% акций банка.

Вместе с тем, в конце августа 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБом и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации – "Проминвестбанка" - запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12-е место среди 76 действовавших банков.