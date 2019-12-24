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 Корпоративные отношения
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Все про:Укрпочта (364) Смелянский (60)

 "Укрпошта" продаст 800 объектов недвижимости

Глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский объявил о продаже 800 объектов компании.

Об этом Смелянский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Начинаем процесс продажи активов. "Укрпошта" на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тыс м кв. Это то, что не используется в ежедневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т.д", - сообщил он.

По словам Смелянского, для оценки стоимости имущества будут привлечены независимые оценщики. "Причём привлечём мы их на Прозорро, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца, и никто не смог нас обвинить в продаже дёшево и кому то "особому", - добавил глава "Укрпошты".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167084
 
 
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недвижимость Укрпочты, вы продаете и можете продать и через 100 лет, что вы и делаете..а вот реношки, через 10 лет превратяться в ничто...господа Рехформаторы..укрпочтовские отделения и так превратились в 10 м кв помещения и вам все мало....
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Власності для дерибана слугами залишилось небагато, то ж вже не гребують навіть відділенями укрпошти, падли
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