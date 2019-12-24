 Инвестиционная компания Millstone&Со закрыла сделку по продаже трех телеканалов

Информацию о продаже подтвердил польский инвестор, в прошлом топ-менеджер Варшавской фондовой биржи Роберт Квитковский, владевший телеканалами через ИК Millstone & Со, сообщает БизнесЦензор.

На прошлой неделе мы действительно закрыли сделку по продаже трех украинских телеканалов, об условиях которой договорились с покупателем еще весной этого года. А уже в средине лета новый владелец официально заявил свои права на ТВ-ресурсы. И хотя мне не удалось в полной мере реализовать стратегию по развитию каналов в виду ряда объективных и субъективных причин, я благодарен менеджменту каналов за работу. Мне повезло иметь дело с профессионалами, и они сделали даже больше, чем ожидалось. Возможно, в перспективе я еще раз попробую поработать на медиа-рынке Украины, - прокомментировал Роберт Квитковский.

Напомним, в конце июля в интервью BIHUS.INFO Виталий Кропачев подтвердил, что приобрел ряд телеканалов и планирует их перезапуск уже в ближайшее время. По его словам, телеканалы будут объединены в единый медиахолдинг и будут исключительно информационными.

Millstone & Co - совместная польско-украинская частная инвестиционная компания с 20-летним опытом работы, предоставляющая услуги по привлечению капитала, слияния и поглощения (M&A), управлению активами, осуществлению инвестиций, и сосредоточена в своей деятельности на Центральной и Восточной Европе.