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 Инвестиционная компания Millstone&Со закрыла сделку по продаже трех телеканалов

На прошлой неделе польско-украинская инвестиционная компания Millstone & Со закрыла сделку по продаже трех украинских телеканалов. Речь идет об Инфо 24 (ООО "ТВІ.САТ"), ТВI.ЮА и телеканале "Погода", более известном под брендом "Business" (ООО "ТВІ.Т2"). Новым владельцем каналов стали структуры, связанные с бизнесменом Виталием Кропачевым.

Информацию о продаже подтвердил польский инвестор, в прошлом топ-менеджер Варшавской фондовой биржи Роберт Квитковский, владевший телеканалами через ИК Millstone & Со, сообщает БизнесЦензор.

  • На прошлой неделе мы действительно закрыли сделку по продаже трех украинских телеканалов, об условиях которой договорились с покупателем еще весной этого года. А уже в средине лета новый владелец официально заявил свои права на ТВ-ресурсы. И хотя мне не удалось в полной мере реализовать стратегию по развитию каналов в виду ряда объективных и субъективных причин, я благодарен менеджменту каналов за работу. Мне повезло иметь дело с профессионалами, и они сделали даже больше, чем ожидалось. Возможно, в перспективе я еще раз попробую поработать на медиа-рынке Украины, - прокомментировал Роберт Квитковский.

Напомним, в конце июля в интервью BIHUS.INFO Виталий Кропачев подтвердил, что приобрел ряд телеканалов и планирует их перезапуск уже в ближайшее время. По его словам, телеканалы будут объединены в единый медиахолдинг и будут исключительно информационными.

Millstone & Co - совместная польско-украинская частная инвестиционная компания с 20-летним опытом работы, предоставляющая услуги по привлечению капитала, слияния и поглощения (M&A), управлению активами, осуществлению инвестиций, и сосредоточена в своей деятельности на Центральной и Восточной Европе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167082
 
 
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А это вообще кто-то смотрит ? Помню иногда на Т2 попадалось.....
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