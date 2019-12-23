 Фонд госимущества затягивает приватизацию крупных госпредприятий, – СМИ

Об этом сообщает Минпром со ссылкой на представителей нескольких госкомпаний, находящихся в процессе подготовки к приватизации, передает БизнесЦензор.

По словам топ-менеджеров предприятий госсектора, ФГИ отказывается подписывать необходимые нормативные документы и согласовывать финансовые показатели госкомпаний.

"Какие-то пробуксовки с подписанием документов с советниками", – сообщил заместитель директора одного из госпредприятий.

Опрошенные менеджеры указывают, что из-за таких задержек объекты не успеют подготовить к продаже в установленные сроки. Так, согласно ранее заявленным планам Кабмина, первые госкомпании должны выйти на приватизацию в феврале-марте 2020 года.

"В сроки подготовки к продаже точно не вписываемся", – сказал топ-менеджер госкомпании из приватизационного списка.

По словам источников агентства, вместо подготовки госкомпаний к приватизации, ФГИ занимается кадровыми ротациями.

По мнению экспертов, такая политика Фонда госимущества может свидетельствовать о перераспределении денежных потоков госпредприятий и продолжающихся теневых схемах в сфере госуправления предприятиями.

"Не вижу особого смысла в смене руководства компаний из госсреды, которые вот-вот должны уйти с молотка", – сказал экономический аналитик ИА "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук.

По мнению эксперта, затеянная ФГИ кадровая смена кадров на госпредприятиях может отпугнуть потенциальных инвесторов.

В то же время сам Дмитрий Сенниченко заявляет, что подготовка к приватизации активно продолжается.

"Фонд уже с головой в подготовке! Видите эти кипы папок? В каждой из них документы разных госпредприятий. Отправляю их своей подписью на приватизацию", – говорил в своем видеообращении глава ФГИ.

Как сообщалось, Кабмин планирует приватизировать в 2020 году "Одесский припортовый завод", "Электротяжмаш", "Объединенную горно-химическую компанию", "Центрэнерго" и "Укрспирт", шахту "Краснолиманская" и другие.

Как отмечает агентство, из этого списка уже сменен менеджмент в "Центрэнерго" и "Электротяжмаше".

По данным СМИ, ФГИ готовится назначить новых топов на "Одесский припортовый завод" и в "Объединенную горно-химическую компанию". На ОПЗ претендует представитель партии "Свобода" Николай Синица. На ОГХК – помощник нардепа Виктора Медведчука – Михаил Марков. Кандидатуру Синицы правительство Алексея Гончарука может утвердить в ближайшее время.