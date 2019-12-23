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 Медведев назвал "очень гуманным" новый тариф на транзит газа через Украину

Размер платы "Газпрома" за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны.

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", – сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", – добавил российский премьер.

Как сообщалось, ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для "Газпрома" за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" – или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", – заявил Козак.

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20 декабря Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содержит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Позднее Кабмин обнародовал фотокопию подписанного протокола.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167015
 
 
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