 Нацполиция просит граждан помочь найти работающие игорные заведения

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, для борьбы с попытками восстановить деятельность игорных заведений создано 715 мобильных групп, передает БизнесЦензор.

"Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса", – сказано в сообщении.

В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтажа наружной рекламы игорных заведений.

По данным Нацполиции, полицейские уже пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений и начали 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.

"Любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконной деятельности полиция будет пресекать и принимать соответствующие меры. Поэтому призываем ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Кабмин принял решение, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков потребовал до 16:00 20 декабря закрыть все игорные клубы в стране.

Таким образом Кабмин отреагировал на отказ Верховной Рады рассматривать правительственный законопроект о легализации азартных игр. Впрочем, за принятие предложенного комитетом альтернативного законопроекта нардепа Дубинского также не хватило голосов.