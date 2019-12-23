 Медведев заявил о возможности отмены торговых ограничений против Украины

Об этом Медведев заявил при беседе с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы им (Киеву, – ред.) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", – сказал Медведев.

Как подчеркнул премьер РФ, Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что".

Медведев добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается.

Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят – пожалуйста", – сказал Медведев.