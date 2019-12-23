 Зеленский потребовал от крупнейших сетей АЗС ускорить снижение цен на бензин и дизтопливо

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, передает БизнесЦензор.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а (снизить цену, – ред.) на табло", – сказал Зеленский.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в ходе совещания отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривни, поэтому топливо будет продолжать дешеветь. В свою очередь АЗС должны более существенно уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что реальная цена на горючее ощутимо отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда существуют настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу и оптимизировать программы лояльности, тем самым увеличив конкуренцию на рынке", – подчеркнула Ковалив.

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Согласно сообщению, в свою очередь представители компаний - участниц топливного рынка отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

В ответ Зеленский пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – отметил президент.

Как отмечается, участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Как сообщалось, розничные сети АЗС начали снижать цены на бензит и дизтопливо 5 декабря. За этот период стоимость топлива на ОККО и WOG снизилась на 1,3 грн/л. Средняя цена топлива по стране за этот период опустилась почти на 50 коп./л. Крупнейшая в стране сеть группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров на снижение цен пока не отреагировала.