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Все про:ТЭС (357) ТЭЦ (209) уголь (1288)

 Запасы угля на складах ТЭС превысили прошлогодние в 2 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период с 16 по 23 декабря увеличились на 1,9% (на 47,7 тыс. тонн) – 2 млн 563,8 тыс. тонн, что вдвое выше прошлогодних запасов (на 1 млн 280,2 тыс. тонн)

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 648,7 тыс. тонн, что на 4,43% меньше (30,1 тыс. тонн), чем неделю назад, а также в 3,7 раза больше (на 476,1 тыс. тонн), чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС составляют 1 млн 915,1 тыс. тонн, что на 4,2% (на 77,8 тыс. тонн) больше запасов на 16 декабря 2019 года, а также на 72,3% (на 804 тыс. тонн) больше, чем год назад.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились 11% (на 27 тыс. тонн) до 217,9, что также на 13,6% (34,4 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167000
 
 
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