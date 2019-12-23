 Столичный застройщик продлил аренду двух участков земли в реестре вопреки решению Киевсовета

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные официального сайта Киевсовета и государственного реестра прав на недвижимое имущество, передает БизнесЦензор.

Киевсовет передал участки площадью 0,39 га и 0,87 га (пляж) по ул. Никольско-Слободская, 7-9 в аренду "ЛВ-Холдинг" еще в 2005 году. В дальнейшем договор аренды был продлен еще на 5 лет в 2014 году.

19 ноября 2018 года "ЛВ-Холдинг" направил в Киевсовет два письма-сообщения с просьбой продлить аренду. Однако, этот вопрос не рассматривался. А 19 декабря 2019 года Киевсовет утвердил решение об отказе в продлении аренды участков "ЛВ-Холдинг".

В то же время оказалось, что в государственном реестре прав на недвижимое имущество на основании упомянутых писем-сообщений было зарегистрировано продление аренды участков по ул. Никольско-Слободская, 7-9 до 2024 года.

Как отмечает издание, оснований для таких регистрационный действий у регистратора не было. Ведь соответствующее решение Киевсоветом не принималось. И письма-сообщения не могут быть основанием для продления срока аренды.

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По данным источников издания, регистрацию провел регистратор КП "Регистрационное бюро" Владимир Гаращенко. Человек с таким ФИО фигурирует в уголовном производстве от 7 октября 2015 года по фактам злоупотребления служебным положением при выделении земли в 2015 году на территории с. Счастливое Бориспольского района. По состоянию на сентябрь 2019 года это дело вело НАБУ.

Напомним, что между указанными участками 0,39 га и 0,89 га расположен участок площадью 1,49 га, находящегося в частной собственности ООО "Новая слободка" с 2010 года. В том же году "Новая слободка" и "ЛВ-Холдинг" заключили инвестиционный договор, по которому договорились построить по ул. Никольско-Слободская, 7-9 жилой комплекс Sundance (на три дома).

Компании "Новая слободка" и "ЛВ-Холдинг" зарегистрированы по одному адресу (Киев, ул. Грушевского, 28/2, пом. 43) и имеют общего директора – Андрея Поминального.

Андрей Поминальный вместе с Александром Пугачем являются учредителями "ЛВ-Холдинг".

В свою очередь учредителями "Новой слободки" является Юлия Лабенская и Александр Стельмащук.