 "Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены на газ до 30 декабря

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря", – сказано в сообщении.

Как напомнили в компании, с 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа по льготным условиям (ПСО), будут действовать два ценовых предложения на газ от "Нафтогаза": квартальное и ежемесячное. Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 5 500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), будет действовать автоматически для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.

Ежемесячная оптовая цена для таких потребителей в январе 2020 года составит 5 500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

В НАК отметили, что ежемесячная цена в последующих месяцах отопительного сезона может быть и выше гарантированной цены, и ниже.

"До 30 декабря потребители должны решить, по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешними факторами. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет", – подчеркивают в "Нафтогазе".

Как сообщалось, гарантированная цена на газ для населения на первый квартал 2020 года установлена на уровне 5500 грн за тыс. кубометров (тут и далее – без НДС, транспортировки и наценки газсбытов). С учетом этих расходов конечная розничная цена для бытовых потребителей будет составлять от 7,2 тыс. до 7,8 тыс. грн за тыс. куб. м, сообщили в "Нафтогазе".

Потребители могут отказаться от гарантированной цены, тогда они продолжат покупать газ по цене, которая меняется каждый месяц, и может как вырости в случае прекращения транзита, так и снизиться, если этого не произойдет. В январе 2020 года она также установлена в размере 5500 грн за тысячу кубометров.

Для промышленных потребителей, покупающих газ на условиях предоплаты, в январе будет действовать такая же цена в 5500 грн за тыс. кубометров газа.

Тем временем "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для населения в декабре на 13% – до 4277 грн за тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов).