 BASF продал подразделение по производству строительной химии за 3,2 миллиарда евро

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, завершение сделки ожидается в третьем квартале 2020 года после получения одобрения соответствующими антимонопольными органами, передает БизнесЦензор.

"Мы ставили перед собой цель найти новый дом для нашего бизнеса по производству строительной химии, где он сможет в полной мере раскрыть свой потенциал. Под эгидой Lone Star команда направления строительной химии сможет концентрировать внимание на развитии отрасли с более глубоким и профессиональным подходом", – сообщила Саори Дюбург, член Совета исполнительных директоров BASF SE, отвечающая за направление строительной химии.

"Бизнес концерна BASF по производству строительной химии прекрасно вписывается в наше портфолио, дополняя наши инвестиции в секторе строительных материалов, – комментирует Дональд Квинтин, президент европейского региона Lone Star.

Согласно приведенным в пресс-релизе данным, направление строительной химии BASF насчитывает более 7000 сотрудников, управляет производственными площадками и офисами продаж более чем в 60 странах мира и получило около 2.5 млрд евро прибыли от продаж по итогам 2018 года.

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Подписание соглашения вносит некоторые изменения в отчетность группы BASF: с 1 января 2019 года продажи и выручка направления строительной химии не учитываются группой BASF в продажах, а также EBITDA и EBIT до вычета специальных статей.

До завершения сделки выручка будет отражаться в прибыли группы BASF после уплаты налогов как специальная статья ("Прибыль после уплаты налогов от прекращенной деятельности").

Lone Star – частная инвестиционная компания, осуществляющая инвестиции в недвижимость, акционерные, кредитные и другие финансовые активы по всему миру с 1995 года. С тех пор Lone Star организовала двадцать частных фондов прямого инвестирования, капитальные обязательства которых в совокупности составляют около $85 млрд.

Группа BASF объединяет предприятия в сферах производства химикатов, материалов, промышленных решений, технологий для обработки поверхностей, питание и ухода, решений для сельского хозяйства. По итогам 2018 года объем продаж BASF составил 63 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже во Франкфурте (BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США.

В Украине BASF активно развивает бизнес подразделния "Agricultural Solutions BASF Украина".