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 Евросоюз осудил запуск Россией поездов в оккупированный Крым

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном 23 декабря в Брюсселе.

Представитель также утверждал, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

"ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", – говорится в коммюнике.

"ЕС вновь заявляет о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", – заявил представитель ЕВС.

Как сообщалось, ранее в понедельник российский президент Владимир Путин принял участие в запуске движения пассажирских поездов по железнодорожной части Керченского моста в оккупированный Крым.Ожидается, что путь из Петербурга в Севастополь займет 43,5 часа. Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря, ожидаемое время в пути займет 33 часа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166985
 
 
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