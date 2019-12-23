 Кабмин обязал обеспечить наличие в аптеках препаратов по программе "Доступных лекарств"

Соответствующие изменения в порядок определения размера реимбурсации лекарственных средств внесены постановлением Кабмина №1069 от 27 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Постановлением сокращены сроки подачи владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) документов с 10 календарных до семи рабочих дней со дня опубликования объявления о формировании Реестра лекарственных средств, которые подлежат реимбурсации.

Кроме того, владелец регистрационного свидетельства должен предоставить обязательство осуществлять поставки лекарственного средства в Украине в течение заявленного срока по указанной в реестре цене, а также обязательство обеспечить бесперебойное наличие лексредства на территории Украины в течение срока действия реестра.

Кабмин также сместил сроки обновления ежегодного обновления реестра – с января и июля на февраль и август.

В Реестр подлежащих реимбурсации лекарственных средств включены, в частности, торговые названия лекарственных средств, размер реимбурсации (суточной дозы лекарственного средства и за упаковку), суммы доплаты (если осуществляется частичная реимбурсация), розничная цена за упаковку. Размер реимбурсации, суммы доплаты и розничная цена за упаковку являются фиксированными на период действия реестра до даты его обновления.

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Как сообщалось, Министерство здравоохранения включило в обновленный перечень программы "Доступные лекарства" на 2019 год 258 препаратов, в том числе 64 бесплатных для пациентов.

Самый дешевый препарат, стоимость которого на 100% возмещает государство по программе, стоит 4,76 грн, самый дорогой – 898,22 грн.

Программа "Доступные лекарства" работает с апреля 2017 года.

По данным Минздрава, по программе "Доступные лекарства" за 2017-2018 годы 7 миллионов украинцев получили лекарства по 35 миллионам рецептов на сумму более, чем 1,8 млрд грн.