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 Украина импортировала газ на $2,1 миллиарда, – Госстат

Украина в январе-октябре 2019 года импортировала 10 млрд 689,509 млн кубометров природного газа на общую сумму $2 млрд 123,808 млн, в том числе в октябре – 1 млрд 506,133 млн кубометров на $323,225 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в октябре 2019 года составила $214,6 за 1 тыс. кубометров, что на 20% больше, чем в сентябре 2019 года ($178,8).

Контрагентами по итогам 10 месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 810,817 млн кубометров газа на $942,569 млн, Германии – 3 млрд 186,405 млн кубометров на $628,481 млн, Чехии – 573,896 млн кубометров на $107,138 млн, Польши – 556,806 млн кубометров на $106,391 млн, Венгрии – 460,135 млн кубометров на $88,411 млн, Франции – 385,872 млн кубометров на $78,629 млн, Австрии – 267,521 млн кубометров на $72,489 млн, Великобритании – 185,05 млн кубометров на $43,811 млн, Люксембурга – 133,663 млн кубометров на $32,256 млн, Словакии – 111,052 млн кубометров на $19,89 млн, Италии – 16,893 млн кубометров на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,255 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн кубометров природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166971
 
 
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