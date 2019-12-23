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Все про:КГГА (525) Киев (2347) Киевсовет (183) строительство (1300)

 Власти Киева освободили долгострои от сбора на развитие инфраструктуры

К долевому участию в развитии инфраструктуры Киева не будут привлекать заказчиков строительства, которые завершают строительство многоквартирных жилых домов, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, но не были завершены из-за несостоятельности застройщиков.

Как сообщил заместитель председателя КГГА, председатель комиссии по решению проблемных вопросов по объектам незавершенного строительства Вячеслав Непоп, такое решение поддержал Киевсовет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"С мая 2019 инвесторы недостроев неоднократно проводили акции протеста и требовали принять такое решение", – пояснил замглавы КГГА.

Непоп отметил, что во избежание злоупотреблений несостоятельность застройщиков продолжать строительство будет устанавливаться в судебном порядке.

"Освобождая от долевого участия, городской совет стимулирует предприятия приобщиться к завершению недостроев. На сегодня в поле зрения комиссии по решению проблемных вопросов по объектам незавершенного строительства – более 50 объектов. Большинство из них – печально известные "дома Войцеховского". Продажа нереализованных жилых и нежилых площадей не всегда покрывает расходы для завершения строительства. Освобождение от уплаты паевого участия будет способствовать более быстрому решению вопроса с недостроями", – добавил замглавы КГГА.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166970
 
 
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