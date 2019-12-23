 Минфин завершил выплаты по НДС-облигациям

Об этом сообщил главный экономист "Альфа-Банка" Алексей Блинов", передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"Последний платеж небольшой, но событие очень знаковое: переворачивается страница (если не глава) в финансовой истории страны, и не позитивная. Около десяти лет назад после кризиса в бюджете не хватало денег (а их всегда не хватает, абстрагируясь от текущей ситуации), и было решено возмещать НДС экспортерам не деньгами, а облигациями. ОВГЗ тогда в принципе возмещался в ручном режиме, со всеми вытекающими из чиновничьей дискреции", – отметил Блинов.

Экономист напомнил, что с этими ценными бумагами связан и предыдущий всплеск интереса нерезидентов к украинским ОВГЗ.

"Многие финансисты понимали, что в ближайшее время курс будет стабилен, а предприятия готовы продавать полученные НДС-ОВГЗ с существенным дисконтом, чтобы получить живые деньги. Тогда ответом на приток капитала был фиксированный курс 7,99 грн/$. В долгосрочной перспективе этот подход не сработал (от него нужно было отказываться уже в 2011 году)", – добавил Блинов.

Напомним, в 2014 году Министерство финансов осуществило выпуск облигаций внутреннего государственного займа для оформления возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму 7 млрд грн.

Ранее к такой практике правительство обращалось в 2010 году, когда были выпущены пятилетние "НДС-облигации" на сумму около 16 млрд грн.