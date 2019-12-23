 В центре Киева завтра ограничат движение из-за концерта на Софиевской площади

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1769, передает БизнесЦензор.

В связи с этим Департамент транспортной инфраструктуры внес изменения в работу наземного пассажирского транспорта.

В частности, изменят движение троллейбусы №6, 16, 18.

С 16:00 до 22:00 движение троллейбусов будет организовано:

маршрут №6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

маршруты №16,18 – от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, до 26 января 2020 года движение автобусов №24, 114 по выходным и праздничным дням будет организовано по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик).

Напомним, ранее в КГГА сообщали, что 24 декабря, на Софийской площади пройдет торжественное мероприятие "Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе". Запланированы разнообразные просветительские, творческие и музыкальные программы, выступления известных людей, дипломатов, телемосты с другими странами, праздничный концерт.