[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.07 25.5
 Транспорт
  1095  0
Все про:Киев (2347) транспорт (275)

 В центре Киева завтра ограничат движение из-за концерта на Софиевской площади

В Киеве 24 декабря с 16:00 до 22:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1769, передает БизнесЦензор.

В связи с этим Департамент транспортной инфраструктуры внес изменения в работу наземного пассажирского транспорта.

В частности, изменят движение троллейбусы №6, 16, 18.

С 16:00 до 22:00 движение троллейбусов будет организовано:

  • маршрут №6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
  • маршруты №16,18 – от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, до 26 января 2020 года движение автобусов №24, 114 по выходным и праздничным дням будет организовано по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик).

Напомним, ранее в КГГА сообщали, что 24 декабря, на Софийской площади пройдет торжественное мероприятие "Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе". Запланированы разнообразные просветительские, творческие и музыкальные программы, выступления известных людей, дипломатов, телемосты с другими странами, праздничный концерт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166963
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Антоненко Андрей Донбасс Зеленский Киев Нацполиция пленные Путин Россия Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх