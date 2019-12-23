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 Глава Налоговой службы анонсировал снижение налогов для маленьких зарплат

На сегодня вопрос уменьшения налогового давления на маленькие зарплаты является чрезвычайно актуальным, он будет рассмотрен в процессе анонсированной на весну 2020 года налоговой реформы.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы налоговой службы, есть четкий перечень налогов, который планируется снизить во время проведения налоговой реформы. Это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – отметил Верланов.

При этом глава ГПС отметил, что в Украине налоговая нагрузка является средней по миру, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

"Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги", – пояснил Верланов.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует провести весной "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166959
 
 
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Маленьких зарплат?
Цыфру, сестра!
Цыфру!
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а потом...извините, но маловато отчислений и пенсия вам только сниться? или нет???
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