 Таможенная служба запустила сканер на пункте пропуска "Краковец-Корчевая"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"На таможенном посту "Краковец-Корчевая" мы запустили работу еще одной сканирующей системы для грузовых транспортных средств и контейнеров. На данный момент у нас семь стационарных сканеров на таможенных постах, применение которых существенно сократит время на проверку грузовых авто, повысит эффективность борьбы с нарушениями таможенных правил и будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет", – заявил глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

Гостаможня также уточнила, что сканирующие системы для грузовиков и контейнеров в тестовом режиме работают на пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини", "Ужгород", "Чоп", "Порубное".

Как сообщалось, на минувшей неделе первый сканер начал работу на Закарпатской таможне.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.

Однако осенью 2019 года глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Государственная фискальная служба оплатила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало предварительное расследование по этим фактам.