 Пятая компания Коломойского через суд отменила штраф АМКУ на 40 миллионов

Об этом свидетельствует постановление суда от 17 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Вслед за выводами суда по искам других ответчиков в спорном деле АМКУ, суд решил, что Антимонопольный комитет предоставил недостаточные доказательства сговора, а синхронные действия компаний могут иметь другие обоснования.

Точку в деле поставили судьи Ирина Булгакова, Богдан Львов и Владимир Селиваненко.

Как сообщалось, 31 октября Кассационный суд в составе Верховного Суда признал недействительным решение Антимонопольного комитета о сговоре между участниками аукционов на приобретение нефти "Укрнафты" в части вины ПАО "ТФПНК "Укртатнафта" и ООО "Котлас", сославшись на выводы Верховного суда по делу других участников расследуемого регулятором заговора – ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс - Галичина" и ООО "Галнафта". Оба производства завершились проигрышем АМКУ.

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Напомним, в марте 2017 года АМКУ оштрафовал "Укртатнафту" и 5 аффилированных с группой "Приват" компаний на 1,4 млрд грн за сговор на нефтяных аукционах "Укрнафты".

В частности, речь шла о ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд", ООО "Котлас", ООО "Галнафта", ООО "Гарант-УТН".

В ходе расследования АМКУ установил, что компании оказывали друг другу финансовую помощь, которой покрывали гарантийные взносы для участия в спорных аукционах. Кроме того, по результатам аукционов победители приобрели нефть и газовый конденсат по стартовым ценам, определенным в их заявках.

При этом ПО "НПК-Галичина" хранило нефть, которую на аукционах приобретали "ТД Прикарпаттянафтотрейд", "Галнафта" и "Гарант-УТН".

Кроме того, интересы трех из семи участников на аукционах, в которых они принимали участие, представляло одно и то же лицо ( "Котлас", "Галнафта" и "Прикарпаттянафтотрейд"), а директор "Галнафты" представлял интересы "НПК-Галичина" на аукционах и при предоставлении объяснений по делу АМКУ, а кроме того эти компании на момент проведения аукционов находились по одному адресу.

Группа "Приват" контролируется бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

43,054% "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским.

В сентябре 2015 года Служба безопасности Украины инициировала проверку АМКУ возможных фактов нарушения законодательства по защите экономической конкуренции со стороны некоторых субъектов хозяйствования во время их участия в аукционах по продаже сырой нефти и газового конденсата, добытых компанией "Укрнафта". По информации СБУ, в течение 2015 года через аукционы "Укрнафты" было реализовано сырья на сумму более 12 млрд грн.