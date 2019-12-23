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Все про:Fitch (183) Аргентина (23) рейтинг (611)

 Кредитный рейтинг Аргентины вновь упал до дефолтного

Власти Аргентины второй раз за пять месяцев отложили выплату процентов по долларовым облигациям, предложив держателям бумаг проявить "добрую волю" в переговорах о реструктуризации госдолга.

По данным местного издания Clarin, Аргентина должна была заплатить проценты в размере $67 млн в пятницу и еще $280 млн в понедельник по бондам, выпускаемым в соответствии с местным законодательством – Letes, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выплата процентов по Letes общим объемом около $9 млрд перенесена на 31 августа. Отсрочка не коснется частных лиц и аргентинских провинций, сообщило министерство экономики Аргентины.

После этого рейтинговые агентства Fitch и S&P Global Ratings понизили рейтинги Аргентины поскольку, по их критериям, отсрочка выплат по госдолгу считается дефолтом.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Аргентины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "CC", S&P – до "SD" (выборочный дефолт) с "ССС-".

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Очередная отсрочка процентных выплат по Letes не стала сюрпризом для инвесторов, учитывая, что страна ранее неоднократно объявляла о дефолте и реструктуризировала долги. В настоящее время госдолг Аргентины составляет $332 млрд с учетом кредитов Международного валютного фонда (МВФ), выделившего стране рекордные $57 млрд. В руках частных инвесторов находятся аргентинские госбумаги общим объемом порядка $148 млрд.

Аналитик Moody's по Аргентине Габриэль Торрес заявил, что отсрочка выплат по госдолгу не приведет к снижению рейтинга страны агентством, поскольку этот шаг не окажет существенного влияния на ожидания Moody's в отношении потенциальных потерь владельцев госбумаг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166936
 
 
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