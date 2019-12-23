 Кредитный рейтинг Аргентины вновь упал до дефолтного

По данным местного издания Clarin, Аргентина должна была заплатить проценты в размере $67 млн в пятницу и еще $280 млн в понедельник по бондам, выпускаемым в соответствии с местным законодательством – Letes, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выплата процентов по Letes общим объемом около $9 млрд перенесена на 31 августа. Отсрочка не коснется частных лиц и аргентинских провинций, сообщило министерство экономики Аргентины.

После этого рейтинговые агентства Fitch и S&P Global Ratings понизили рейтинги Аргентины поскольку, по их критериям, отсрочка выплат по госдолгу считается дефолтом.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Аргентины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "CC", S&P – до "SD" (выборочный дефолт) с "ССС-".

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Очередная отсрочка процентных выплат по Letes не стала сюрпризом для инвесторов, учитывая, что страна ранее неоднократно объявляла о дефолте и реструктуризировала долги. В настоящее время госдолг Аргентины составляет $332 млрд с учетом кредитов Международного валютного фонда (МВФ), выделившего стране рекордные $57 млрд. В руках частных инвесторов находятся аргентинские госбумаги общим объемом порядка $148 млрд.

Аналитик Moody's по Аргентине Габриэль Торрес заявил, что отсрочка выплат по госдолгу не приведет к снижению рейтинга страны агентством, поскольку этот шаг не окажет существенного влияния на ожидания Moody's в отношении потенциальных потерь владельцев госбумаг.