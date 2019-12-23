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 Сервис такси Bolt запускает услугу перевозки животных

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) запускает новую услугу - сервис перевозки животных.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение сервиса, передает БизнесЦензор.

Для того чтобы заказать услугу, в приложении Bolt нужно выбрать категорию поездки Pets.

Bolt отмечает, что во время перевозки животного во избежание загрязнения салона автомобиля необходимо использовать специальные средства: подстилку для животного, клетку, переноску, влажные салфетки.

Обязательное условие для перевозки крупных собак - наличие намордника и короткого поводка. Некрупных животных можно перевозить на руках, но данный вопрос желательно согласовать с водителем.

"Практика показала, что услуга перевозки животных очень востребована в разных странах. За годы работы в Украине у нас тоже было множество запросов, поэтому мы с радостью запускаем новый сервис Pets", - заявил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города страны.

В начале марта 2019 года Тaxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166935
 
 
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Жаль, что Цензор не написал, что компания Bolt пришла в Украину коррупционным путем; что она предоставляет "услуги" водителями, незнающими Киев; что все форумы забиты жалобами на хамство, обман, обсчет водителей этого Болта; что часты случаи, когда при расчете банковскими картами за поездку списывается сумма намного большая, чем показывает приложение смартфона (и дело вовсе не в пробках, а в нечестности водителей); что в Киеве отутствует центр связи с обманутыми клиентами и все коммуникации извольте только путем переписки, на которую никто (!) никогда (!!) не отвечает. А еще - раскрою страшную тайну - служба такси в случае ДТП и нанесения ущерба (не дай Бог!) пассажирам не несет никакой отвественности, весь риск за безопасность в поездке берет на себя пассажир. Служба Bolt лишь "обеспечивает водителей заказами", а пассажирам предоставляет поганенький сервис и качает доходы с Украины. Украина. Страна, где все продается и все покупается? Ведь в других странах на жалобы (которых на порядок меньше, чем в Украине) реагируют моментально.
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