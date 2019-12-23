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 Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать во Львов

Азербайджанская лоукост авиакомпания Buta Airways начала выполнять рейсы из Баку во Львов и в обратном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого, передает БизнесЦензор.

Buta Airways будет летать во Львов на протяжении зимнего сезона по понедельникам и четвергам.

Первым рейсом во Львов 23 декабря прибыл 51 пассажир, на вылет отправились 64 пассажира. Рейс осуществлялся на самолете Еmbraer 190.

"Это направление не является новым для аэропорта. В течение нескольких лет его осуществляет крупнейший азербайджанский перевозчик Azаl Airlines. Но эти рейсы прекратились на зимний сезон. В этом году авиакомпания решила изменить политику и передала выполнение рейса своей дочерней лоукост-компании Buta Airways", – отмечается в сообщении.

Сейчас аэропорт "Львов" также обслуживает лоукостеров WizzAir, Ryanair, Pegasus, Ernest и SkyUp.

Как сообщалось, в 2019 году азербайджанская лоукост авиакомпания Buta Airways начала выполнять рейсы из Баку в Одессу и Харьков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166933
 
 
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