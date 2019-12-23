 Производитель кукол Барби полностью перейдет на перерабатываемый пластик к 2030 году

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, первый продукт, созданный полностью из экологичных материалов, будет представлен в первой половине 2020 года. Компания выпустит пирамидку из колец под брендом Fisher-Price, изготовленную из пластика на основе сахарного тростника.

"Экологическая устойчивость является корпоративным приоритетом для компании Mattel, а создание безопасных продуктов и упаковки является важной частью наших обязательств перед планетой", - сказал председатель и генеральный директор Mattel Inc Инон Крейц.

На сегодняшний день 93% бумаги и древесного волокна, используемых компанией для изготовления своих продуктов и упаковки, производятся из переработанного сырья или материалов, соответствующих требованиям Лесного попечительского совета (FSC), следует из сообщения компании.

Ранее американская Procter & Gamble, крупнейший в мире производитель потребительских товаров, выпустила на российский рынок лимитированную серию средства для мытья посуды Fairy в бутылке из океанического пластика. Целью компании было привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения океана пластиком, развитию ответственного потребления, сортировки мусора и переработки пластика, говорится в сообщении P&G.