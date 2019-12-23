 Выведение АЭС из эксплуатации планируется через 40-80 лет, – Герус

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Выведение из эксплуатации (АЭС) планируется через 40-80 лет", – написал сообщил Герус, отвечая на вопрос о сроках эксплуатации АЭС в комментариях под своим постом в Facebook о значительных ограничениях производства АЭС в ночь с 21 на 22 декабря, вызвавшем широкую дискуссию в сети.

"Сегодня (22 декабря) в течение 02:00-06:00 было осуществлено диспетчерское ограничение генерации АЭС на 400 МВт, продолжающееся до сих пор", – написал Герус.

Причиной ограничений он назвал низкий спрос на электроэнергию из-за теплой погоды и падение промышленности при высокой выработке "зеленых" производителей. По его подсчетам, производство электроэнергии ВЭС составило 750МВт, что на 350 МВт больше, чем в ночь с 20 на 21 декабря.

Как отмечается, в ежедневной справке НАЭК "Энергоатом" об объемах произведенной за сутки электроэнергии из-за балансового ограничения 22 декабря атомные станции недопроизвели 8,78 млн кВт-ч электроэнергии. Согласно информации из ежедневных справок компании за декабрь, наибольший объем недопроизведенной э/э был отмечен 1 декабря – 11,46 млн кВт-ч.

Концепцией снятия с эксплуатации атомных станций, утвержденной приказом Минэнергоугля в декабре 2015года, рассматриваются шесть сценариев развития ядерной энергетики: три сценария со сроками продолжения эксплуатации энергоблоков на 15 лет сверх предусмотренного исходящими проектами 30-летнего срока эксплуатации, три сценария с продолжением сроков эксплуатации на 20 лет сверх 30-летнего срока.

В соответствии с одним из сценариев, наибольшее количество атомных блоков, которые будут эксплуатироваться на конец 2050 года, составит 19.

Согласно Энергостратегии Украины до 2035 года, доля атомной энергии в структуре общих первичных поставок энергии должна составить 25% (для сравнения: в 2030 году – 29,7%, 2025 году – 32,2%, 2020 – 29,3%).

Как сообщалось, производство электроэнергии всеми электростанциями НАЭК "Энергоатом" в январе-ноябре 2019 года снизилось на 2,2% (на 1 млрд 655,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 74 млрд 889,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. 10 из 15 энергоблоков уже был продлен срок эксплуатации на 10-20 лет. В начале следующего года должен быть продлен срок эксплуатации ЮУАЭС-3 на 10 лет.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.