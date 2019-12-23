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 Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили рекордные 115 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 20 декабря увеличился еще на 2,02 млрд грн – до нового рекордного уровня в 115,47 млрд грн, и по состоянию на 23 декабря остается на этом уровне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 2,67 млрд грн, но 21-23 декабря сократился на 0,65 млрд грн – до 328 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,24 млрд грн – до 25,8 млрд грн, физлиц вырос незначительно – до 9,47 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ на 23 декабря составил 815,8 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 17 декабря, привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 11,41 млрд грн (в эквиваленте), по сравнению с 4,38 млрд грн неделей ранее.

В том числе гривневые 3-месячные ОВГЗ были размещены на 530 млн грн, 1-летние ОВГЗ – 539 млн грн, 2-летние ОВГЗ – 1,04 млрд грн, 4-летние ОВГЗ – 4,12 млрд грн, 6-месячные ОВГЗ номинированные в евро – 198,8 млн евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166925
 
 
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