 Цена на транзит газа через Украину для "Газпрома" будет неизменной, – вице-премьер РФ

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", – доложил Козак

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", – отметил вице-премьер РФ.

Как сообщалось, 20 декабря Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содержит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Позднее Кабмин обнародовал фотокопию подписанного протокола.