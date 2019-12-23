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 Кремль надеется достроить "Северный поток-2" вопреки санкциям США

Кремль надеется, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" не помешают завершить проект.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В свою очередь правящей немецкой партии Петер Байер заявил, что санкции США против компаний, строящих газопровод "Северный поток-2", отсрочат завершение проекта на несколько месяцев и повысят его стоимость.

"Санкции на какое-то время отсрочат завершение трубопровода "Северный поток-2". Но я верю, что трубопровод будет завершен во второй половине следующего года… Существуют альтернативы, которые приведут к задержкам, а также к повышению расходов", – сказал Байер.

Как сообщалось, в пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, содержащий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Незадолго перед этим швейцарская компания Allseas приостановила работы по газопроводу "Северный поток-2" до разъяснения американскими властями введенных США санкций.

Аналитическое издание S&P Global Platts допускает, что к достройке трубопровода "Северный поток-2" могут быть привлечены российские компании и суда, однако они не успеют завершить строительство в короткие сроки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166918
 
 
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