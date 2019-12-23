[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.07 25.5
 Регуляторная политика, Финансы
  275  0
Все про:информация (45) Нацкомфинуслуг (59)

 Нацкомфинуслуг обяжет выделять в договоре данные о платежах и штрафах

Финансовое учреждение, предоставляя клиенту информацию об условиях и порядке деятельности, в том числе перед заключением договора о предоставлении финансовых услуг, должно использовать шрифт Times New Roman размером 12 печатных пунктов, а также выделять текст (полужирный шрифт, цвет и так далее), который касается информирования клиента о платежах, возмещении, штрафных санкциях.

Такие требования закреплены в проекте распоряжения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), об изменениях в Положение о раскрытии финансовыми учреждениями информации в общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на веб-сайтах (веб-страницах) финучреждений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается также, что финучреждения обязаны обнародовать годовую финансовую и консолидированную финансовую отчетность, отчет об управлении и корпоративном управлении (для финансовых учреждений в форме акционерных обществ). Кроме того, они обязаны раскрывать на своих сайтах информацию о наличии дополнительных сопутствующих услуг и посредников, подать перечень и стоимость таких услуг.

На сайте финучреждение также должно указать свое полное наименование и местонахождение, идентификационный код, контактные данные, сведения о лицензии и выданные ему разрешения. Кроме того, должны быть указаны сведения о предоставляемой клиенту финансовой услуге (тарифы, стоимость, характеристики и порядок ее предоставления, ссылки на сайт финансового учреждения, где размещены основные условия предоставления такой услуги), порядок и процедура защиты персональных данных клиента, срок действия публичной части договора о предоставлении финансовых услуг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166915
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Антоненко Андрей апелляция Донбасс местные выборы Нацполиция ОТГ Путин Россия Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх