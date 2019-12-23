 Фонд госимущества сменил представителей в набсовете "Центрэнерго"

Соответствующий приказ № 1322 размещен на сайте Фонда и датирован 13 декабря 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно приказу, новыми членами набсовета "Центрэнерго" назначены внештатный советник председателя ФГИ Сергей Слепкань, замдиректора юридического департамента ФГИ Олеся Шевчук и главный специалист отдела обеспечения деятельности органов управления хозяйственных обществ ФГИ Полина Адриенко.

По информации, размещенной на сайте "Центрэнерго", Слепкань до назначения внештатным советником главы ФГИ, с сентября по декабрь 2015 года, был председателем правления ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ", с апреля по ноябрь 2014 года - директором ГПУ "Полтавагазвыдобування".

По данным системы раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ранее Слепкань возглавлял "Киевгаз" (с января 2007 года по декабрь 2010 года), а также службу безопасности "Киевводоканала".

Новоназначенные члены набсовета "Центрэнерго" сменили представителей Фонда - бывшую замглавы ФГИ Елену Короткую, замдиректора юрдепартамента ФГИ Александра Провоторова, начальника подразделения внутреннего аудита ФГИ Игоря Присяжнюка.

По информации, размещенной на сайте "Центрэнерго", 12 декабря, накануне смены членов набсовета, состоявшемся 13 декабря согласно приказу ФГИ, Набсовет ПАО дал согласие (протокол заседания №25/2019) на заключение договора аренды земли в городе Черкассы площадью 0,8 га между Черкасским горсоветом и "Центрэнерго". На земельном участке находится мастерская, принадлежащая ПАО "Центрэнерго". Годовая арендная плата составляет 44,3 тыс. грн.