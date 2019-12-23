 Путин запустил первый пассажирский поезд в оккупированный Крым, он будет в пути двое суток. ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги, после чего дал команду к отправлению пассажирского поезда по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, передает БизнесЦензор.

На выступлении перед открытием движения по мосту Путин заявил, что движение поездов из России в Крым прерывалось "только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году".

По мнению российского президента, запуск движения по мосту символизирует, что "Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты".

Путин проехал по Крымскому мосту с участниками строительства, а также его сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" и близкий к Путину российский олигарх Аркадий Ротенберг, а также руководство оккупационных властей Крыма, передает Интерфакс.

Как рассказал глава компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, из Петербурга в Севастополь отправился скорый поезд "Таврия". В нем 17 вагонов и 530 пассажиров, Ожидается, что путь из Петербурга в Севастополь займет 43,5 часа. Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря, ожидаемое время в пути займет 33 часа.