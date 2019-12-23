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Все про:ЕБРР (450) железная дорога (433) тендер (1295) Укрзализныця (2553)

 "Укрзализныця" и ЕБРР объявили тендер на материалы для ремонта Трансъевропейской транспортной сети

АО "Укрзализныця" и Европейский банк реконструкции и развития объявили тендер на поставку материалов для выполнения капитального ремонта пути на Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор

"Тендер пройдет по совершенно прозрачным и понятным правилами ЕБРР. Его участниками могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. По результатам тендера "Укрзализныця" планирует закупить материалы верхнего строения пути для восстановления приоритетных железнодорожных линий, преимущественно на коридорах Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в пределах Украины", - сообщает компания.

Финансирование закупки будет осуществляться за привлеченные средства ЕБРР - до $70 млн. через механизм дополнительного выпуска облигаций участия в позиции (LPN)). Все ремонты на участках будут проведены силами "Укрзализныци".

"Сейчас транспортными коридорами TEN-T перевозится около 80% всех транзитных грузов. Обновления его инфраструктуры будет способствовать уменьшению времени прохождения грузов по территории Украины и, как следствие, позволит увеличить финансовые поступления компании", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще до $30 млн "Укрзализныця" планирует направить на средства автоматики и телекоммуникаций. Поставка и монтаж оборудования будет осуществляться внешними подрядными организациями. Приглашение к участию в этом тендере будут обнародованы в начале 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166901
 
 
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